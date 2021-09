Tot ce trebuie să știi despre cardul virtual. De ce este util să înveţi să-l foloseşti Ai vazut la birou tot mai multi colegi care folosesc "cardul virtual" pentru a face plati, insa habar n-ai ce este și cum il poți folosi. Nici nu ti-ai batut capul prea tare. Plus de asta, teama de a nu ramane fara bani este destul de mare. Ai vrea sa vorbesti cu acei colegi si sa ii intrebi cum au procedat, insa iti este rusine. Ziare.com iți explica in cadrul rubricii Banii tai ce este un card virtual și de ce este bine sa știi sa-l folosești. Cardul virtual este un numar format din 16 cifre și un cod de siguranța format din 3 cifre (CVV), generat de un software pus la dispoziție… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

