Toshiba si-a vandut divizia de cipuri de memorie

- Grupul Financiar Banca Transilvania si Autonom au anuntat incheierea acordului de vanzare-cumparare a 100% din actiunile BT Operational Leasing (BTOL). Tranzactia va fi finalizata anul acesta, dupa primirea aprobarii Consiliului Concurentei.

- Nokia a pariat in urma cu doi ani pe piata de dispozitive pentru monitorizarea sanatatii, insa la ultimul raport fiscal, viitorul acestei divizii nu parea foarte promitator. Cumpararea companiei Withingss-a dovedit a fi un esec, iar compania finlandeza a anuntat ca va vinde intreaga divizie „Digital…

- Gigantul american Apple a anuntat ca va rascumpara actiuni in valoare de 100 de miliarde de dolari, desi vanzarile de iPhone-uri au fost usor sub estimari in primul trimestru din 2018, scrie Reuters. Directorul general Tim Cook a anunţat că iPhone X a fost cel mai bine vândut model iPhone…

- Microsoft a scos un profit de 7,4 miliarde de dolari in primele trei luni ale anului, fața de un nivel de 5,49 miliarde de dolari in același interval din 2017, scrie Reuters . Compania a consemnat o creștere de 16% a veniturilor, pana la 26,82 miliarde de dolari, peste estimarile de 25,77 miliarde de…

- Grupul sud-coreean LG cumpara ZKW Group, un furnizor austriac de faruri pentru industria auto, cu 1,1 miliarde de euro, pe masura ce conglomeratul incearca sa iși sporeasca veniturile din sectorul automotive. LG Electronics va prelua 70% din acțiunile companiei austriece, iar LG Corp va cumpara restul.…

- Omniasig VIG, al patrulea mare asigurator din Romania, a inregistrat anul trecut venituri din primele brute subscrise de 1,06 miliarde lei, in scadere cu 2,24% fața de anul 2016, cauzata in principal, de reducerea valorii primelor brute subscrise pe segmentul asigurarilor auto obligatorii, RCA, a anunțat…

- Akzo Nobel isi vinde business-ul de chimicale in cadrul unei tranzactii de 10,1 miliarde de euro catre grupul Carlyle, producatorul vopselelor Dulux, potrivit Reuters. Vanzarea operatiunilor Specialty Chemicals catre Carlyle si catre fondul suvern din Singapore, pentru un pret peste asteptari,…

- Grupul spaniol Inditex, cel mai mare retailer de imbracaminte din lume, a raportat miercuri o crestere de 7% a profitului net anual. Compania a realizat in anul financiar februarie 2017- ianuarie 2018 un profit net de 3,37 miliarde euro, potrivit Agerpres.