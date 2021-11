O miscare rara intr-o tara dominata de conglomerate, divizarea Toshiba are loc in aceeasi saptamana in care conglomeratul industrial americana General Electric a anuntat la randul sau ca se va separa in trei companii, in timp ce Johnson & Johnson a anuntat vineri ca se va diviza in doua companii. Fondata in 1875, Toshiba intentioneaza sa isi plaseze diviziile de energie si infrastructura intr-o singura companie, in timp ce unitatile sale de hardware si afacerile cu semiconductori vor forma coloana vertebrala a alteia. O a treia companie va administra participatia Toshiba in compania de cipuri…