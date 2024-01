Tort albastru regal, rețetă inspirată de inelul de logodnă cu safir, moștenire regală Prajitura clasica de tort RED VELVET poate fi inlocuita cu o nuanța albastra intr-o noua rețeta care combina blat de tort pufos albastru regal și glazura dulce de crema de marshmallow.Cand cautați sa obțineți colorarea albastru regal, nu uitați sa utilizați colorant alimentar pasta mai degraba decat colorant alimentar lichid sau gel. Lucrul cu colorantul alimentar lichid sau in gel va face culoarea prajiturii dumneavoastra Royal Blue Velvet sa varieze.Acest tort are o insemnatate istorica, deoarece rețeta a fost inspirata de inelul de logodna cu safir, moștenire regala.Ingrediente: 1 cutie mix… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O noua rețeta culinara a captat atenția pe rețelele de socializare, iar de data aceasta vine sub forma unei prajituri care promite sa cucereasca inimile gurmanzilor in doar 10 minute! Este considerata mai buna decat celebrul tiramisu. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare.

- Inventat in 2018, la stadionul echipei Texas Ranger, Dilly Dog este un crenvurști din carne de vita Angus, indesat in mijlocul unui castravete murat, apoi invelit in aluat și prajit bine in ulei incins.Evident ca fiind o bomba calorica, a devenit rapid preferatul americanilor, așa ca perioada de izolare…

- Cea mai buna rețeta cu pește pentru Revelion: somon in unt și sos de lamaiePreparatele tradiționale romanești pot fi extrem de grele pentru organism, așa ca avem nevoie, de Revelion, chiar și de o rețeta ceva mai ușoara, care sa compenseze efortul culinar!Pentru a prepara rețeta cu somon in unt și sos…

- Cea mai buna rețeta cu pește pentru Revelion: somon in unt și sos de lamaiePreparatele tradiționale romanești pot fi extrem de grele pentru organism, așa ca avem nevoie, de Revelion, chiar și de o rețeta ceva mai ușoara, care sa compenseze efortul culinar!Pentru a prepara rețeta cu somon in unt și sos…

- Cu aceasta explorare detaliata a lumii delicioasa a cozonacului, vom patrunde in istoria și tradiția acestui desert adorat, descoperind originile sale și influența asupra culturii culinare romanești. De la rețeta tradiționala de cozonac și pana la variantele supreme, vom dezvalui toate secretele ce…

- Sunt multe nume pentru salamul de biscuiti: rulou de biscuiți cu cacao, desert de salam, prajitura cu salam, carnat cu biscuiti, dar exista o singura descriere: bucurie simpla. Daca adaugi un blat si o glazura de cacao, vei obtine o prajitura deosebita, care este permisa si in post.Salamul de ciocolata…

- Carnea de pui e fada, insa piccata este o alegere savuroasa, rapida și deloc costisitoare pentru o masa delicioasa! Rețeta este mult mai simpla decat ar crede cei care o consuma exclusiv la restaurant.Piccata este un preparat cu specific italian și, de aceea, preparatul de mai jos poate fi servit și…

- De pe data de 15 noiembrie s-a intrat in Postul Craciunului, astfel ca gospodinele gatesc preparate specifice in aceasta perioada. Daca vrei sa pregatești o prajitura delicioasa, dar in același timp și rapida, noi iți prezentam pașii pe care trebuie sa-i urmezi. Iata de ce ingrediente ai nevoie!