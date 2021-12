Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat duminica stare de dezastru federal major in statul Kentucky, lovit vineri de o serie de tornade ucigase, deschizand astfel calea pentru ajutor federal suplimentar, a transmis Casa Alba intr-un comunicat, informeaza Reuters. Potrivit Casei Albe, persoanelor…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis duminica ''sincere condoleante'' omologului sau american, Joe Biden, dupa tornadele care au cauzat moartea a cel putin 83 de persoane in Statele Unite, a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, relateaza AFP, arata Agerpres. ''In Rusia, impartasim…

- Președintele american Joe Biden a aparut vineri pentru prima data la emisiunea de divertisment „Tonight Show”, prezentata de Jimmy Fallon, unde a facut cateva dezvaluiri despre viața de la Casa Alba și a glumit pe seama abilitaților sale in bucatarie, relateaza Reuters . Biden, in varsta de 79 de ani,…

- Presedintele american Joe Biden le-a dat asigurari omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski si aliatilor Statelor Unite in NATO din Europa de Est impotriva amenintarii unei ofensive militare ruse impotriva Ucrainei, in urma unui summit virtual cu Vladimir Putin, relateaza AFP. Biden si-a reiterat…

- Presedintele SUA, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, ca Rusia se va confrunta cu „sanctiuni severe, in special economice” in cazul unei escaladari militare in Ucraina, in cadrul summitului virtual de marti intre cei doi sefi de stat, a indicat Casa Alba intr-un comunicat, citat…

- Presedintele american Joe Biden si sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au facut front comun miercuri in privinta Belarusului si au promis sa impuna sanctiuni acestei tari din cauza crizei migrantilor de la frontiera cu Polonia, transmite EFE. Intr-o reuniune la Casa Alba, Biden si Von der…

- Congresmanul american Michelle Steel a cerut președintelui american Joe Biden sa declare stare de dezastru major in statul California din cauza unei deversari de petrol in largul coastei Huntington Beach. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti. Potrivit politicienei, declararea starii de dezastru…

- Presedintele american Joe Biden si-a facut luni, la Casa Alba, a treia doza de vaccin anti-Covid Pfizer-BioNTech, la doar cateva zile dupa ce Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA (CDC) a recomandat ca aceasta doza e indicata pentru anumite categorii de varsta, informeaza NBC News.