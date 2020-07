Tornadă în România. VIDEO Romania se situeaza la nivelul 8 pe scara de la 1 la 10 a fenomenelor meteo extreme, spune expertul meteorolog Bogdan Antonescu. Chiar daca ne aflam in sezonul furtunilor, acestea au crescut in frecvența și intensitate in ultimii ani, ca urmare a incalzirii globale. Vremea cu ploi, furtuni și grindina nu este neobișnuita in aceasta perioada, […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

