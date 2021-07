Stiri pe aceeasi tema

- In Rusia, o adevarata tornada din tantari a fost suprinsa intr-o localitate din regiunea Kamceatka, in Extremul Orient rus.Roiuri imense de tantari iși fac anual apariția in aceasta perioada in estul Rusiei.

- Imagini apocaliptice in Rusia! O adevarata tornada din tantari a fost suprinsa intr-o localitate din regiunea Kamchatka. Invazia masiva a insectelor poate fi observata anual, dar are loc in funcție de condițiile meteorologice.

- Primarul Cristian Gentea a prezentat- in cadrul conferinței de presa de joi, 15 iulie- lucrarile cu probleme din Pitești, printre care și reabilitarea Bulevardului „I. C. Bratianu”. Despre marcajul de pe bulevard, primarul a spus: „mi s-a parut ca a fost facut de cineva care era baut și a dat cu bidineaua!”.…

- Un avion cu 28 de persoane la bord a disparut marți de pe radare in regiunea Kamceatka din Extremul Orient rus. Piloții au pierdut contactul cu controlul traficului aerian in timp ce incercau sa aterizeze, potrivit presei locale. Avionul de transport de tip AN-26, a carui dispariție a alertat autoritațile…

- Doi fani galezi ce veneau din Baku, cu zbor prin Rusia, au fost blocați in Olanda și nu pot vedea meciul cu danezii: ”E o situație absurda, ne-au bagat la interogatoriu”. Noile restricții impuse de autoritațile din Țarile de Jos, din cauza extinderii noii periculoase tulpini Delta de COVID-19, provoaca…

- Japonia a cerut Rusiei eliberarea celor 14 membri ai echipajului unui vas de pescuit sechestrat saptamana trecuta, a declarat joi un inalt responsabil japonez, afirmand ca nava opera in perfecta legalitate, potrivit France Presse. Nava Eiho Maru nr.172 a fost retinuta de catre Rusia in largul…

- Lansarea unei rachete rusesti Soyuz-2.1b, operata de compania europeana Arianespace si care ar fi trebuit sa decoleze joi seara din Rusia cu 36 de noi sateliti la bord apartinand operatorului britanic OneWeb, a fost amanata pentru vineri, a anuntat agentia spatiala rusa Roscosmos, potrivit AFP si Reuters.…

- Rusia a plasat luni pe orbita 36 de noi sateliti ai operatorului britanic OneWeb, in cadrul unei constelatii ce are drept scop furnizarea de servicii de internet de mare viteza in intreaga lume, informeaza AFP. Racheta Soyuz-2.1b a decolat cu succes la 01:14 ora Moscovei (22:14 GMT) de pe cosmodromul…