- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au urcat cu 1,8% in zona euro si cu 2% in Uniunea Europeana in noiembrie, comparativ cu luna precedenta, iar Danemarca, Bulgaria si Romania sunt statele membre UE in care s-au inregistrat cele mai cresteri, arata datele publicate joi de Oficiul…

- Echipa nationala sub 20 de ani a Romaniei va disputa in luna martie primele meciuri amicale din noul an, cand selectionata condusa de Bogdan Lobont va intalni Norvegia si Elvetia, a anuntat, marti, Federatia Romana de Fotbal, conform Agerpres. Partida cu Norvegia se va disputa in Romania, pe data…

- Personalul care verifica declaratiile la Aeroportul Otopeni a fost dublat Foto: Arhiva De astazi, la Aeroportul Otopeni, personalul care verifica declaratiile pasagerilor care sosesc în tara a fost dublat, masura fiind luata pentru reducerea aglomeratiei în contextul…

- Rocsana Marcu s-a mutat din Romania impreuna cu cele doua fiice ale sale. Fata cea mare a fostei prezentatoarei TV a fost cea care a gasit casa in care locuiesc in prezent in Anglia. Cum face bani vedeta in Londra. In urma cu un an jumatate, Rocsana Marcu a renunțat la televiziune și s-a mutat in Anglia.…

- Pana in prezent, 18 tari (si teritorii) din afara Uniunii Europene (UE) au aderat la sistemul de certificate digitale ale Uniunii privind COVID. Printre acestea se numara: Elvetia, Israel, Monaco, Norvegia, Turcia si Regatul Unit al Marii Britanii, potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca o noua echipa medicala din Danemarca a venit in Romania si va sta 11 zile. Totodata, acesta a precizat si ca specialisti din Israel vor incepe duminica o misiune in tara noastra si vor lucra cu autoritatile romane pe partea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) trage un semnal de alarma cu privire la ritmul ”foarte ingrijorator” al transmiterii COVID-19 in Europa, avertizand ca s-ar putea ca inca jumatate de milion de oameni sa moara pana in februarie, relateaza AFP. Numarul cazurilor noi pe zi este in crestere de aproape…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat vineri lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Olanda și Federația Rusa au intrat in zona roșie. NSU a aprobat Hotararea nr. 95 privind actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Astfel, situația se prezinta…