Topul țărilor în care se trăiește mult. România, pe o poziție bună, în creștere Speranța de viața este numarul de ani pe care o persoana se poate aștepta sa ii traiasca, de la naștere pana la moarte. In Romania, speranța de viața, in 2023, este de 76,31 ani, adica puțin mai mult decat media globala, care este de 73,4 ani. Cu aceasta speranța de viața medie, Romania se claseaza la jumatatea topului, pe poziția 110 din 228, in creștere fața de anii precedenți. Pe de alta parte, tot in Romania, speranța de viața sanatoasa, conform unui indicator HALE al OMS, este cu zece ani mai mica. Iar asta inseamna ca ultimii 10 ani din viața sunt trați de romani in suferința. Conform studiilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

