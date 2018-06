Stiri pe aceeasi tema

- Pretul serviciilor medicale a crescut cu 15% in anul 2017 in Romania, aproape dublu fata de media europeana. Nivelul de 15% al inflatiei medicale in 2017 face din Romania a 3-a tara din Europa din perspectiva cresterii costurilor cu serviciile medicale, arata studiul Studiul Medical Trends Around the…

- Preturile din Romania au continuat sa creasca accelerat si in a cincea luna a acestui an, in ciuda asteptarilor Bancii Nationale ca ele se vor tempera dupa luna aprilie. O cauza este faptul ca desi BNR a oferit Guvernului bani ieftini pentru investitii, acestia au fost folositi pentru consum.

- De cativa ani, fosta fortareata a trecut din proprietatea Servicului de Informatii Externe la ministerul Educatiei, ajungand intre timp o ruina. Cladirea care ar fi tinut loc in urma cu 15 ani de inchisoare CIA este situata pe strada Spiru Haret, la numarul 11. Localnicii sustin si ei teoria…

- (Adauga informatii) Aproximativ sapte milioane de oameni mor in fiecare an din cauza aerului poluat, cei mai multi in Asia si Africa, se arata intr-un raport dat publicitatii miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Nivelul poluarii din aer ramane la cote periculoase in mai…

- Romania are cele mai nesigure drumuri din Uniunea Europeana, inregistrand cel mai mare numar de decese in accidente rutiere, 98 la un milion de locuitori, potrivit datelor publicate astazi de Comisia Europeana.

- Romania se numara printre țarile cu costurile cele mai scazute din Europa privind concedierea din motive care țin de persoana salariatului sau din motive economice, potrivit celei de-a patra ediții a Studiului internațional privind concedierea realizat de Deloitte Legal, reprezentat in Romania de Reff…