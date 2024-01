Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care un sondaj recent al Inscop Research ii plaseaza pe Diana Șoșoaca și pe George Simion printre primii candidați la prezidențiale, specialiștii arata ca cei doi iși pot anula șansele unul altuia, neavand sorți de izbanda in final, in turul doi.

- Lideri cu un discurs anti-UE, cum sunt Diana Șoșoaca și George Simion, se bucura de un grad mare de incredere și de notorietate, care s-ar putea transforma și in rezultate notabile, daca partidele principale nu vin cu contracandidați care sa traga formațiunile in sus.

- Politicienii, destinatiile de vacanta si retetele se afla in topul cautarilor pe internet facute de romani in 2023 – releva o analiza publicata astazi de o agentie specializata. Reporter: Gabriela Garjoaba – Datele SEO Target Web arata ca in acest an, in categoria politicienilor, Klaus Iohannis a ramas…

- De-a lungul anilor, ceasurile au fost vedete in campaniile electorale. In declarațiile de avere sunt niște sume absolut amețitoare pentru ceasurile de colecție pe care le au mulți dintre politicienii romani.

- Klaus Iohannis este politicianul cu cea mai mare notorietate in randul romanilor, urmat de Gabriela Firea, iar pe locul al treilea se afla Diana Sosoaca, arata datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Primii trei politicieni romani in funcție de notorietate sunt urmați de Mircea Geoana,…

- In contextul in care liderii guvernamentali incearca incadrarea pe ultima suta de metri in deficitul bugetar, șeful AUR, George Simion, a lansat un apel pentru o greva fiscala, ale carei consecințe, potrivit specialiștilor, s-ar intoarce impotriva cetațenilor.