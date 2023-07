Stiri pe aceeasi tema

- Topul liceelor dupa media de admitere are pe primele pozitii patru colegii din Capitala - ”Tudor Vianu”, ”Sfantul Sava”, ”Gheorghe Lazar” si ”Spiru Haret”, transmite Ministerul Educației preluat de News.ro

- CITESTE SI Lege promulgata: Autoritatile administratiei publice centrale si locale, furnizorii de servicii sociale acreditati, culte,pot initia proiecte destinate copiilor 14:17 0 BREAKING NEWS VIDEO - Gafa uriașa comisa de Simona Bucura Oprescu, noul ministru al Muncii: NU a pus mana pe Biblie la depunerea…

- Social Uite, nu e ierarhia de admitere la liceu iulie 5, 2023 13:04 Ministerul Educației a anunțat ca va publica din nou ierarhia de admitere la liceu 2023 astazi, 5 iulie, la ora 18.00, dupa ce a retras varianta publicata inițial, in cursul serii de marți, 4 iulie, deoarece criteriile de departajare…

- Potrivit platformei Bacplus, media la care se face referire reprezinta media notelor tuturor elevilor din liceul respectiv. Elevii neprezentați sau eliminați din examen nu sunt luați in considerare. anul acesta, doar 5 medii de 10 au fost obținute la Bac 2023 in Capitala.In București, 5 candidați…

- Este haos și agitație in majoritatea țarilor. Dupa trei saptamani de greva, profesorii se plang ca nu au timp sa mai puna note elevilor și nici sa recupereze materia pierduta, in timp ce elevii se inghesuie pe la clasele de curs in așteptarea motivarii absențelor. In aceste momente absolventii de liceu…

- Comunicat de presa comun: Ministerul Educatiei reprezentantii federatiilor sindicale din invatamantul preuniversitar Astazi, 17.05.2023, a avut loc o intalnire intre reprezentantii Ministerului Educatiei si cei ai sindicatelor reprezentative din invatamantul preuniversitar, respectiv Federatia Sindicatelor…

- Elevii din invatamantul preuniversitar nu vor mai avea voie cu telefoanele mobile in timpul orelor de curs, fiind interzis și fumatul in școala, potrivit unui amendament al Ministerului Educatiei adoptat, luni, de Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor. De asemenea, este interzisa detinerea de…