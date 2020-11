Topul județelor în care incidența îmbolnăvirilor depășește 5 la mie Deși ne aflam pe un platou din punct de vedere al infectarilor cu noul coronavirus, situația din multe județe din țara este inca ingrijoratoare. Sunt șapte județe din Romania in care rata de infectare cu noul coronavirus depașește cinci la mia de locuitori. Capitala este pe primul loc In Capitala sunt raportate zilnic de ceva vreme peste 1.000 de contaminari cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore in Capitala au fost raportate 1.159 de noi cazuri de Covid-19. Topul județelor afectate de pandemie Pe locul doi in topul județelor afectate de pandemie se afla Constanța, cu 573 de noi cazuri de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

