Topul ”iepurașilor” Playboy România. Cele mai sexy vedete dezbrăcate de artistul Dragoș Cristescu Topul ”iepurașilor” Playboy Romania. Cele mai sexy vedete pe care le-a fotografiat dezbracate artistul Dragoș Cristescu. Cu el a inceput era Playboy Romania, cu el s-a incheiat. Artistul fotograf ce a imortalizat nurii romancelor noastre celebre are multe amintiri, placute ori nu, in urma pictorialelor cu au vandut revista in milioane de exemplare. Fostul fotograf de teatru a realizat cele mai importante ședinte foto Playboy, prezentand artistic, fara nici un articol vestimentar, o galerie de sexoase vedete, multe in voga și astazi, amintim: Cosmina Pasarin, Anda Adam, Gina Pistol, Gabriela Cristea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu se bucura de inca o plecare deosebita dupa pandemia care a țintuit-o in țara. Celebra jumatate a trupei Andre pleaca de aceasta data in Statele Unite ale Americii. Care este motivul care o duce tocmai peste Ocean? Motivul pentru care Andreea Antonescu pleaca in America Cunoscuta cantareața…

- Dupa Regata de pe Tamisa și spectacolul de flori de la Chelsea, Royal Ascot este cel de-al treilea eveniment din acest sezon cu o importanța majora in viața britanicilor. Aici, in Berkshire, ducese, contese și celebritați britanice se intalnesc sub pretextul curselor de cai. Cu aceasta ocazie, doamnele…

- In anul 2013, Teo Trandafir (52 de ani) a suferit o intervenție de micșorare a stomacului. In urma acesteia, prezentatoarea TV a slabit 63 de kilograme. Pentru a-și menține silueta, Teo a fost nevoita sa urmeze un regim alimentar drastic. Ce bea Teo Trandafir zi de zi la prima ora a dimineții: „E un…

- Olimpia Melinte (33 de ani) a devenit mama unei fiice, Ingrid Maria, pe 22 aprilie 2021. Actrița și soțul ei, Constantin Luca, mai au impreuna un fiu, Sasha, in varsta de 6 ani. Recent, pe blogul personal, actrița a dezvaluit cum a decurs nașterea fiului ei și de ce a așteptat 6 ani pentru a deveni…