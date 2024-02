Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost invinsa de Grecia in play-off-ul pentru menținerea in Grupa Mondiala I a Cupei Davis, scor 3-0, dupa ce perechea formata din Marius Copil și Victor Cornea a pierdut meciul de dublu disputat impotriva fraților Petros și Stefanos Tsitsipas.

- Andreea Balan și Victor Cornea se afla in Antena, acolo unde sportivul se antreneaza pentru meciurile de tenis dintre Romania și Grecia de la Cupa Davis. Frumoasa vedeta a dezvalui și cum arata legitimația primita și a pus capat speculațiilor

- Se vorbește tot mai mult despre faptul ca Andreea Balan s-ar fi casatorit cu Victor Cornea. Tatal artistei, Sandel Balan, a vorbit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre acest pas important din viața fiicei sale. Care este, de fapt, situația celor doi amorezi. „Nu stiu nimic, nu am aflat sa…

- Andreea Balan a facut spectacol pe strazile din Australia intr-o rochie superba, chiar la brațul lui Victor Cornea. Artista a intors toate privirile cu ținuta impecabila pentru care nu a scos prea mulți bani din buzunar.

- Andreea Balan a facut o declarație de dragoste pentru Victor Cornea. Artista ii este recunoscatoare iubitului ei și a ținut sa-i transmita acestuia un mesaj emoționant. Iata ce a postat jurata de la Te cunoscut de undeva pe rețelele de socializare pentru jucatorul de tenis!

- Romania va fi reprezentata de doua echipe in sferturile de finala ale Challange Cup, dupa ce CSM Lugoj și CSO Voluntari s-au impus astazi in minimul de seturi. CSM Bucuresti putea fi a treia echipa calificata in sferturile de finala, dar a cedat in „setul de aur” in fața lui Panathinaikos, scor 12-15.…