Topul celor mai populare reclame pe YouTube în România în 2020 Romanii au „invadat” YouTube-ul in 2020, ajungandu-se la un numar record de 12 milioane utilizatori lunar. Topul YouTube Ads Leaderboard a selectat cele mai populare reclame care au circulat pe YouTube in aceasta perioada și care au avut cel mai mult succes și au generat interes și in afara publicului ținta. Clasamentul ia in calcul mai multe criterii, și anume vizualizarile organice, rata de vizualizare sau cea de interacțiune. Iata topul celor mai populare reclame pe YouTube in Romania in 2020: Prin valea umbrei morții – cover Surorile Osoianu | The Last of Us Part II BRAND: PlayStation Romania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- 2020 a fost anul in care YouTube a atins un numar record de romani activi in platforma, 12 milioane lunar, dar și de brand-uri care s-au promovat prin formatele video cele mai cunoscute: „TrueView in stream”, Bumper, „Video for action” (pentru obiective de performanța). Topul “YouTube Ads Leaderboard”…

