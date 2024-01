Topul celor mai parșive zodii, capabile de orice pentru a-și atinge scopurile murdare Unele persoane sunt in stare de a face orice pentru a-și atinge țelurile. Nu este neaparat un lucru rau, atata timp cat sunt respectate regulile morale și este pastrat un anumit nivel de respect fața de celelalte persoane cu care te „lupți” pentru a ajunge acolo unde iți dorești.Cele mai parșive semne zodiacaleBerbec Inclinați in mod firesc spre alcatuirea propriilor reguli, Berbecii nu vor respecta intotdeauna ceea ce alți oameni considera limite morale. Spre deosebire de alte semne din aceasta lista, acești nativi au propriul lor simț rigid al onoarei și moralitații, scrie imapct.ro. De… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

