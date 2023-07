Stiri pe aceeasi tema

- PERFORMANTA…Scoala din Berezeni a fost anul acesta liderul pe disciplina Matematica din mediul rural, daca e sa privim prin prisma notelor de la Evaluarea Nationala. Mihnea Tatarus si Dan Niculita, doi dintre elevii scolii, au luat nota 10 la Evaluare Nationala. Mai rar doua note de 10 intr-o clasa…

- Patru din zece elevi din mediul rural au luat sub 5 la Evaluarea Nationala, iar numarul lor a crescut cu 10% fata de anul trecut, potrivit unui comunicat al World Vision Romania transmis, joi, AGERPRES. In acelasi timp, numarul de note sub 7 este de doua ori mai mare in randul elevilor de la sate fata…

- Miercuri, 28 iunie 2023, au fost afișate primele rezultate la Evaluarea Naționala. La nivelul județului Cluj, potrivit IȘJ, dintre cei 4.961 candidați care au susținut examenele, 4337 au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), reprezentand 87,42%. In zona Turzii, cele mai bune note au fost inregistrate…

- REZULTATE… Ministerul Educației a publicat, in urma cu cateva momente, rezultatele la Evaluarea Naționala. In județul Vaslui s-au inregistrat cinci medii de 10: trei dintre ele in municipiul Vaslui, iar doua, in municipiul Barlad. Astfel, elevii care au primit note maxime din partea evaluatorilor invața…

- Astazi s-au afișat rezultatele de la Evaluarea Naționala 2023, iar in județul Buzau, 16 elevi au reușit sa obțina media zece. Iata cum sunt distribuite pe școli mediile obținute de elevi: Școala Gimnaziala Nr. 11 Buzau: patru medii de zece; Școala Gimnaziala „George Emil Palade” Buzau: trei medii de…

- Primele rezultate la Evaluarea Naționala 2023 au fost afișate, aducand bucurie și mandrie in randul elevilor din județul Cluj. Un numar impresionant de 24 de elevi au reușit performanța de a obține media maxima, 10 „curat”, la examenele din cadrul Evaluarii Naționale. Școala Gimnaziala „Ioan Bob” se…

- Rezultatele obținute de elevi la Evaluarea Naționala 2023 s-au afișat, miercuri, 28 iunie 2023. In județul Olt, patru elevi au reușit sa obțina nota 10 la ambele probe scrise. Unul dintre elevi invața la o școala din mediul rural.

- ALEXIA-FRANCESCA OPINCARIU participanta la doua olimpiade naționale! La final de an școlar 2022-2023, Școala Gimnaziala Letea Veche a tras linia performanței obținand rezultate remarcabile la olimpiadele locale, județene și naționale la disciplina limba și literatura romana, elevii fiind pregatiți suplimentar,…