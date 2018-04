Top ponturi ca să faci din calcatul rufelor o plăcere Vrei sa stii cateva ponturi care pot face din calcatul rufelor o placere? Citeste in continuare.

Calca rufele in dormitor. Vei putea folosi patul pentru a sorta hainele, iar de la calcat le poti pune direct pe umerase in sifonier. Poti reduce timpul de calcare al rufelor daca sub husa mesei de calcat pui folie de aluminiu. Folia va reflecta caldura fierului de calcat si astfel, rufele vor avea caldura din doua parti. Incepe cu hainele care n-au nevoie de multa caldura pentru a se calca si lasa la final hainele din material care se calca greu, astfel incat fierul de calcat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

