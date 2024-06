Prețurile facturilor la gaze naturale au scazut in luna aprilie cu 25Au scazut prețurile la gaze și la curent! Ministrul Burduja a spus cu cat%, iar cele la electricitate cu 15% fața de prețurile maximale plafonate. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a analizat impactul masurilor adoptate in 28 martie Au fost emise primele facturi pe luna […] The post Au scazut prețurile la curent și gaze! Ministrul Burduja a spus cu cat appeared first on Puterea.ro .