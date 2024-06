Stiri pe aceeasi tema

- O operațiune masiva, cu 91 de percheziții și 25 de mandate de aducere, se deruleaza pe intreg teritoriul Romaniei, in scopul combaterii contrabandei, a evaziunii fiscale și a corupției. Operațiunea are loc in dimineața de 27 mai 2024, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Inalta Curte…

- Manchester United a cucerit Cupa Angliei dupa ce s-a impus cu scorul de 2-1 in finala disputata in compania marei rivale Manchester City, pe stadionul Wembley. Dupa ce a devenit campioana pentru al patrulea sezon la rand, un record in Premier League, Manchester City a ratat șansa de a face eventul,…

- Manchester City a caștigat meciul in care Arsenal iși punea toate speranțele, 2-0 la Londra, cu Tottenham, și are nevoie de 3 puncte in ultima runda pentru a cuceri titlul in Anglia. O misiune aproape imposibila! Pe internet, fanii au dat startul glumelor dupa partida de pe „Hotspur Stadium”. Intreaga…

- Grupul „Ashburton Army” de fani ai liderului din Premier League au folosit un arsenal pirotehnic ca de Revelion, pentru a le deranja somnul rivalilor de la Manchester City inaintea restanței cu Tottenham de diseara. ...

- Manchester City a indeplinit o simpla formalitate in deplasarea de la Brighton, scor 4-0, intr-o partida restanta din etapa cu numarul 29 din Premier League. Elevii lui Pep Guardiola sunt la doar un punct de lider.

- Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, considera ca echipa sa e cea mai buna in cea mai stransa cursa din ultimii ani pentru titlu in Premier League, chiar daca ramane pe locul trei in clasament, dupa o remiza alba cu Arsenal.

- Manchester City și Chelsea sunt anchetate pentru incalcarea grava a regulilor Fair-Play-ului Financiar și risca sa fie excluse din Premier League daca vor fi gasite vinovate. Se țin lanț anchetele ligii engleze impotriva cluburilor din Premier care incalca regulile Fair-Play-ului Financiar (FFP) in…

- Liverpool primește vizita lui Manchester City, in derby-ul etapei #28 din Premier League. Meciul de pe Anfield incepe de la 17:45, va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. ...