Nicușor Dan, stil haotic de lucru: recunoaște că nu le răspunde primarilor de sectoare la telefon In cei 4 ani de mandat, primarii de sector ai Bucureștiului l-au acuzat pe Nicușor Dan de lipsa de comunicare, chiar și pe subiecte de interes public. Intr-un interviu acordat Antena 3 CNN, Nicușor Dan a recunoscut faptul ca nu le raspunde primarilor de sectoare la telefon și nu colaboreaza, insa nu vede nimic in

