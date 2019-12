Stiri pe aceeasi tema

- Top modelul Irina Shayk si actorul Bradley Cooper petrec Craciunul la New York alaturi de fiica lor Lea de Seine, dar fiecare separat, potrivit ziarului spaniol La Vanguardia. Lea de Seine Cooper, in varsta de doi ani si jumatate, poate fi considerata cel mai fericit copil din lume: locuieste la New…

- Din Groenlanda pana-n Capul Bunei Speranțe, trecand prin Japonia și New York, cu popas in Ucraina, Portugalia, Guatemala și multe altele, oamenii au tot felul de obiceiuri și tradiții prin care intampina Craciunul. Sa plecam (cu mintea) hai-hui, ca sa le aflam impreuna...

- Meteorologii anunta temperaturi termice peste media specifica lunii decembrie in urmatoarea perioada. In medie, vom avea 6-12 grade, in mai multe zone ale tari. Ploile incep sa isi faca simtita prezenta abia dupa data de 13, vor fi slabe si doar in unele regiuni.

- Lady Gaga este din nou singura! La trei luni de cand s-a aflat ca formeaza un cuplu cu inginerul de sunet Dan Horton, artista a confirmat de Instagram ca s-a desparțit de acesta. „O femeie ce urmeaza sa se casatoreasca și o doamna singura”, a scris Gaga intr-un InstaStory in care apare alaturi de prietena…

- Google a prezentat Pixelbook Go Chromebook, un nou model de laptop, in cadrul unui eveniment dedicat tehnologiei la New York. Cu o grosime de doar 13 milimetri, dispozitivul de 13 inci cantarește un kilogram și dispune de o baterie care, potrivit producatorului american, ține 12 ore. Potrivit Business…

- In acest an, mai multe cupluri celebre au decis sa puna capat relației lor, relateaza elheraldo.com. Chiar daca au format un cuplu ani de zile sau relația lor a durat puțin, mai multe vedete din showbiz-ul internațional au decis sa se desparta și sa mearga pe drumuri separate. Kylie Jenner și Travis…

- Bradley Cooper a ales sa mearga cu metroul, la fel ca orice alt locuitor al New York-ului. Iar alaturi de el a avut-o pe fetița sa, Lea, in varsta de 2 ani. Dupa ce Irina Shayk a luat-o la plimbare pe strazile din New York pe fetița sa, a venit randul lui Bradley sa petreaca puțin timp cu micuța Lea.…