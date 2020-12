Top mituri despre vaccinul anti-Covid demontate de cercetători: Cele mai absurde teorii ale conspirației Vaccinul anti-coronavirus este singura șansa a umanitații sa scape de pandemia de coronavirus. Teoriile conspirației și miturile despre scopurile și eficiența acestui ser nu aveau cum sa nu apara. Cercetatorii au demontat insa cateva dintre miturile care au aparut despe vaccinul anti-coronavirus. Oamenii de știința consulațti de BBC explica trei dintre cele mai raspandire teorii ale conspirației despre vaccinul anti-coronavirus. Vaccinul anti-Covid nu modifica structura ADN Una din teoriile false lansate despre vaccinul anti-Covid este aceea conform careia persoanele vaccinate sufera modificari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

