TOP golgheteri din ultimul deceniu: Lionel Messi, primul loc cu 522 de goluri

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Lionel Messi (FC Barcelona) este golgheterul deceniului trecut (2010-2019) din cele mai bune 10 ligi ale lumii, conform unui studiu realizat de portalul specializat Transfermakt, conform caruia argentinianul...

- Atacantul Lionel Messi (FC Barcelona) este golgheterul deceniului trecut (2010-2019) din cele mai bune 10 ligi ale lumii, conform unui studiu realizat de portalul specializat Transfermakt, conform caruia argentinianul a marcat 522 de goluri in 521 de meciuri, singurul fotbalist care are mai multe reusite…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa de Macedonia de Nord cu scorul de 24-20 (10-12), duminica seara, in Sala Dinamo din Bucuresti, in finala celei de-a 42-a editii a Trofeului Carpati. Tricolorii au facut o prima repriza buna si au intrat la pauza cu un avantaj de doua goluri, 12-10.…

- Barcelona - Alaves 4-1 // Barca termina anul pe primul loc fara sa piarda vreun meci acasa, a saptea oara in istoria clubului. Iar Lionel Messi (32 de ani) adauga al noualea sezon cu minimum 50 de goluri. Barcelona va trece in 2020 de pe prima pozitie in LaLiga, dupa succesul clar cu Alaves (4-1), stabilind…

- Handbalistii alb-violeti s-au impus azi la limita pe teren propriu in compania celor de la Dunarea Calarasi. A fost 23-22 pentru SCM Politehnica dupa un final nebun, in care oaspetii egalasera cand mai erau cateva secunde din disputa. Echipa vizitatoare a avut un avantaj consistent in prima repriza.…

- ​În 2000, Spania a câștigat Cupa Davis, iar din echipa faceau parte nume mari precum Alex Corretja, Albert Costa și Juan Carlos Ferrero. Drapelul era purtat de un copil brunețel cu breton. Cel mai probabil, îi privea pe cei de lânga el ca pe niște idoli. Anii au trecut, parul…

- Barcelona a remizat pe teren propriu, 0-0 cu Slavia Praga. Cu Nicolae Stanciu folosit 63 de minute, cehii au reușit surpriza pe Camp Nou. Nico a jucat bine și a avut cea mai mare ocazie, dar MVP a fost portarul Kolar, ce l-a exasperat pe Lionel Messi. Inca un meci bun pentru Nicolae Stanciu, optimist…

- Argentinianul Lionel Messi va primi, la 16 octombrie, al saselea trofeu Gheata de Aur, intr-o festivitate care va avea loc la Antigua Fabrica Estrella Damm din Barcelona, informeaza mundodeportivo.es, potrivit news.ro.Messi a marcat 36 de goluri sezonul trecut. El l-a devansat pe francezul…