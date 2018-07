Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al saselea film din seria '''Mission: Impossible'', ''Mission: Impossible - Fallout'', cu Tom Cruise in rolul lui Ethan Hunt, s-a instalat pe primul loc in box-office-ul nord american, in primul weekend de la lansarea pe marile ecrane, potrivit estimarilor publicate duminica de Exhibitor Relations,…

- Cel de-al saselea film din seria ''Mission: Impossible'', ''Mission: Impossible - Fallout'', cu Tom Cruise in rolul lui Ethan Hunt, s-a instalat pe primul loc in box-office-ul nord american, in primul weekend de la lansarea pe marile ecrane, potrivit estimarilor publicate…

- In plin sezon al vacantelor, sfarsitul lunii iulie nu aduce prea multe filme noi pe marile ecrane, insa nimeni nu poate trece cu vederea lansarea superproductiei "Mission: Impossible - Fallout", cu Tom Cruise revenind in rolul superagentului Ethan Hunt care ameninta serios suprematia in boxoffice…

- Mission: Impossible. Fallout 3D / Misiune: Imposibila. Declinul Avanpremiera Regia: Christopher McQuarrie Cu: Rebecca Ferguson, Tom Cruise, Michelle Monaghan, Henry Cavill, Simon Pegg, Alec Baldwin, Ving Rhames Gen film: Actiune, Aventuri, Thriller Durata: 152 min Cele mai bune intenții se ...

- Știm cu toții cum funcționeaza evenimentele de covorul roșu in cazul unei celebritați precum Tom Cruise. Invațat cu mii de astfel de evenimente, Tom Cruise le trateaza cu detașare și șarm. Numai ca, cea mai recenta apariție, nu l-a pus tocmai intr-o lumina favorabila. Tom Cruise iși promoveaza filmul,…

- Actorul britanic Simon Pegg l-a laudat pe Tom Cruise, spunand despre el, intre altele, ca este un „baiat foarte obraznic”, dupa ce cei doi artiști au lucrat impreuna la filmul „Mission: Impossible – Fallout”.

- Filmul "Mission: Impossible - Fallout", al saselea opus al francizei cinematografice "Missiune: Imposibila", in care actorul Tom Cruise a executat un salt cu parasuta dintr-un avion aflat la altitudinea de 7.600 de metri deasupra Parisului, a avut premiera mondiala joi seara in capitala Frantei, informeaza…

- Tom Cruise i-a trimis un mesaj de sustinere colegului sau, George Clooney, in urma accidentului de scuter suferit de acesta in Italia, relateaza Press Association, Clooney, 57 de ani, a fost dus la spital dupa ce a fost lovit marti de un vehicul in insula Sardinia. Actorul a fost ulterior…