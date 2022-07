Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul german a demarat producția de mașini la noua uzina din Lydia, China. BMW a investit aproximativ 2.13 miliarde de euro in aceasta uzina, unde vor fi produse modele destinate pieței din aceasta țara, cum ar fi electricul i3 Sedan. Astfel, BMW iși marește capacitatea de producție in aceasta…

- Municipiul Targoviște, cu sediul in str. Revoluției nr. 1 – 3 din Targoviște, CUI 4279944, reprezentata legal prin Jr. Daniel Cristian STAN in calitate de Primar, in temeiul atribuțiilor conferite de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare in…

- Mașini sub 6.000 de lei scoase la licitație, in Alba, de ANAF: Lista autoturismelor scoase la vanzare in mai Mașini sub 6.000 de lei scoase la licitație, in Alba, de ANAF: Lista autoturismelor scoase la vanzare in mai La fiecare cateva saptamani, organizațiile județene ale ANAF organizeaza licitații…

- Campusul din Universitatea Politehica București a fos neincapator, zilele trecute, pentru zecile de mii de studenți, pasionați de mașini, dar și gura-casa sau șoferi veniți cu gandul sa-și cumpere mașina. Astfel, peste 10.000 de oameni au vizitat...

- Ediția a doua a Cluj Folk Fest se afla pe ultima suta de metri, iar marți, 17 mai,i organizatorii au pus in vanzare biletele de o zi pentru festivalul care va avea loc in perioada 2 - 4 iunie 2022, pe scena Casei de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca. Pasionații de folk iși vor putea achiziționa…

- Incepand de marți, 26 aprilie 2022, Stațiunea de Cercetare Horticola din cadrul USAMV Cluj-Napoca iși reia activitatea și dispune urmatoarea oferta cu rasaduri pentru primavara aceasta: ???? Roșii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mașini sub 1.000 de euro scoase la licitație, in Alba, de ANAF: Lista autoturismelor scoase la vanzare in aprilie Mașini sub 1.000 de euro scoase la licitație, in Alba, de ANAF: Lista autoturismelor scoase la vanzare in aprilie In fiecare luna, ANAF organizeaza zeci de licitații, care sunt anunțate…

- Pe unul dintre panourile de anunțuri din Rusia au fost puse in vanzare, la un preț fabulos, bunurile care i-au aparținut lui Vladimir Jirinovski sau care acesta le-a cadonat. Potrivit presei ruse, bunurile au fost scoase in vanzare pe unul dintre site-urile de reclame gratuite de anunțuri din Rusia…