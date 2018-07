Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea germanilor cred ca Europa poate sa-si asigure securitatea chiar si fara asistenta din partea Statelor Unite ale Americii (SUA), indica un sondaj difuzat luni, relateaza agentia DPA. Potrivit sondajului, realizat de institutul Forsa, cu sediul in Berlin, pentru televiziunile germane RTL si…

- Activiste din SUA intentioneaza sa organizeze joi la Washington o actiune de "nesupunere civica in masa" inainte de protestele planificate la sfarsitul saptamanii in toata tara impotriva politicii de imigratie a administratiei Trump, relateaza Reuters, informeaza Agerpres."Marsul femeilor",…

- Presedintele american Donald Trump si-a anuntat intentia de a-l nominaliza pe Derek J. Hogan in postul de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, potrivit unui comunicat de presa al Casei Albe, citat duminica de portalul de stiri deschide.md,…

- Romania a invins, sambata, din nou, la un meci-eveniment jucat pe Stadionul Portul din Constanta, echipa Statelor Unite la baseball, reprezentata de militarii americani de la baza de la Mihail Kogalniceanu. Cateva sute de persoane au asistat la meciul-eveniment de baseball intre echipa Statelor Unite,…

- Politistii si jandarmii sunt la datorie astazi, la stadionul "Portulldquo; din Constanta unde se va desfasura editia a doua a Trofeului Jackie Robinson la baseball, in care se vor intalni, ca si anul trecut, echipa Romaniei si formatia Statelor Unite ale Americii, reprezentata de militarii americani…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a avut luni, 7 mai, la sediul Ministerului Apararii Nationale, o intrevedere cu delegatia SUA condusa de Thomas Harvey, asistentul secretarului american al Apararii pentru strategie, planuri, si capabilitati. …

- Lantul de restaurante Subway va inchide aproximativ 500 de locatii in America de Nord in 2018, potrivit CNN. In schimb, compania spera sa deschida inca 1.000 de locatii in alte continente. Compania are peste 44.000 de locatii la nivel global – mai multe decat orice alt retailer.…