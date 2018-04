Top 7 cele mai noi tipuri de fraude financiare: de la "metoda Netflix", la fraude cu monede virtuale

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia neguvernamentala Code for Romania a lansat aplicatia web redirectioneaza.ro, ce vine in sprijinul ONG-urilor care colecteaza formularele 230 de redirectionare a impozitului pe venit de la...

- Trei spargatori din Targu Mureș, aciuați prin Galați, au reuit sa ”produca”rapid cateva zeci de mii de euro folosind o metoda importata din Italia. Un dispozitiv invelit in folie de aluminiu pare sa fi fost cheia potrivita pentru orice yala. Bandiții au fost capturați de judiciariștii galațeni intr-o…

- Hotii au gasit o noua metoda simpla de facut bani: o inselaciune care ii face pe parintii ingrijorati sa scoata instantaneu banii din conturi pentru a-si ajuta copiii aflati in necaz. O persoana telefoneaza parintilor si sustine ca este avocatul fiului familiei respective sau politistul-procurorul care…

- ALERTA MAXIMA. Metoda de furt din autoturisme care face ravagii. Cu o moneda pusa la locul potrivit, hotii iti iau tot VIDEO O noua metoda de furt din masini a aparut si face ravagii deja in tarile din Europa. Este simpla, dar deosebit de eficienta. Hotii pun o moneda in maner si asteptata ca proprietarii…

- Atenție cu cine va strangeți in brațe! O noua metoda de furt face ravagii prin randul romanilor. Este o tehnica mai aparte, dar dest intalnita in ultima perioada. Aceasta metoda este cunoscuta in mediul judiciar polițienesc drept „furtul prin imprietenire”, victimele fiind aproape intotdeauna oameni…

- Furtul masinilor din parcare face parte dintr-o epoca de mult apusa, sistemele noi de siguranta facand imposibila incercarea hotilor de a lasa soferii pietoni. Acesta este motivul pentru care acestia au gasit o solutie pentru a te scutura de bani

- Mare atentie la hotii care te "vaneaza" in parcare sau in trafic pentru a-ti fura lucrurile din masina sau chiar masina! Daca mergi pe ideea ca tie nu ti se poate intampla, te inseli! Jurnalistii revistei Promotor ne spun opt dintre cele mai eficiente metode folosite de hoti, de-a lungul timpului, la…

- Berbec Pornind de la banii si bunurile administrate in comun cu altii, toate relatiile tale vor fi supuse unei revigorari importante. Disputele din sfera muncii te vor impulsiona sa-ti folosesti mai eficient talentele, dar si veniturile. Tentatia de a face investii, credite sau alte tipuri…