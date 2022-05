Stiri pe aceeasi tema

- Romanii ar putea gasi mult mai rapid și ușor alimentele sanatoase pe rafturile magazinelor. Un parlamentar propune ca toți producatorii romani sa foloseasca o eticheta suplimentara colorata care sa arate valoarea nutriționala a produsului.

- In perioada 02-31 mai 2022 RETIM și ADID Timiș organizeaza o noua campanie prin care se colecteaza gratuit deșeuri periculoase din menajer. Aveți mare grija cum gestionați aceste deșeuri pentru ca daca acestea sunt abandonate in locuri neamenajate pot polua grav mediul inconjurator! Pastrați-le in gospodarie…

- Ce alimente nu trebuie sa mai consumi? Majoritatea oamenilor le adora și le mananca zilnic in cantitați mari. Ce spun specialiștii despre ele și care este lista produselor de care trebuie sa ții cont atunci cand faci cumparaturi? Nu trebuie sa se mai afle in mesele tale zilnice. Iata care este cea mai…

- Presedintele Klaus Iohannis susține ca in Romania nu va exista „o problema semnificativa” in ceea ce priveste deficitul alimentar, mentionand insa ca, in contextul razboiului din Ucraina, pe plan mondial pot sa apara probleme in aprovizionare. Iohannis a fost intrebat, joi seara, la Bruxelles, ce va…

- Ordonanța pe energie ar putea menține dependența fața de gazul rusesc: Ce spune fostul ministru al Economiei Ordonanța pe energie ar putea menține dependența fața de gazul rusesc: Ce spune fostul ministru al Economiei Ordonanța de Urgența pe energie anunțata de Guvernul Ciuca este criticata dur de catre…

- Tucker Carlson, moderatorul care gazduiește emisiunea politica de noapte Tucker Carlson Tonight pe Fox News, reacționeaza la afirmațiile conform carora SUA finanțeaza programe biologice in Ucraina. Realizatorul de televiziune cere explicații: „de ce exista arme biologice periculoase in Ucraina?”. „Daca…

- Ce decizie a luat Uniunea Europeana la doar cateva zile de la invazia Ucraine! Se redeschid minele de carbune pentru a scadea dependența de gazele rusești Reprezentanții au permis acum revenirea la producerea energiei electrice pe baza de carbune. Anunțul oficial a venit chiar de la șeful politicii…

- Pretul graului si al porumbului a urcat din nou luni, dupa ce statele occidentale au impus Rusiei sanctiuni mai dure in urma invaziei Ucrainei, ceea ce a accentuat turbulentele pe pietele globale și a sporit temerile privind inflatia globala a produselor alimentare, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.