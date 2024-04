Stiri pe aceeasi tema

- „Imi doresc sa susțin un tanar sau o tanara, cu șanse reale la candidatura la Primarie, daca și acele persoane doresc, sa le transmit din ce am invațat in acești ani de politica și administrație. Susțin orice candidat care imi va cere ajutorul, ...

- VIDEO ȘTIREA TA: Groapa de gunoi improvizata in Alba Iulia: Mormane de deșeuri pe marginea drumului, in apropierea unor camine studențești Groapa de gunoi improvizata in Alba Iulia: Mormane de deșeuri pe marginea drumului, in apropierea unor camine studențești Deșeuri menajere și alimentare, resturi…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat dupa intalnirea cu omologul sau din Qatar ca prin prezența sa acolo iși dorește sa transmita un mesaj puternic ca Romania este alaturi de Qatar, pentru ca impreuna cu Statele Unite și partenerii din Uniunea Europeana sa susțina eforturile de pace și pentru restabilirea…

- Sediul Serviciului suedez de informatii SAPO a fost evacuat vineri, iar opt persoane au fost internate cu „simptome” dupa o alerta de gaz, a carui natura nu a fost precizata de autoritati, scrie AFP, potrivit digi24.ro .

- Descoperire socanta la noua groapa de gunoi a Clujului. Muncitorii care lucreaza la sortarea gunoaielor au gasit, printre sacii cu deșeuri, trupul fara viata al unui baietel nou nascut. Descoperirea a fost facuta in cursul diminetii de miercuri, iar medicii legisti au acum misiunea de a afla daca s-a…

- Descoperire socanta la noua groapa de gunoi a Clujului. Muncitorii care lucreaza la sortarea gunoaielor au gasit, printre sacii cu deșeuri, trupul fara viata al unui baietel nou nascut. Descoperirea a fost facuta in cursul diminetii de miercuri, iar medicii legisti au acum misiunea de a afla daca s-a…

- Nesimțire la cote maxime. Lipsa de respect fața de cei morți in cimitirul de pe strada Iancu Jianu din Campia Turzii. La marginea cimitirului printre morminte zac mormane de gunoaie, aruncate la intamplare. Totul aduce a groapa de gunoi. Deșeuri din construcții și chiar menajere, cadavre de animale,…

- Alerta medicala! Medicamentele pentru raceala pot provoca AVC, adica accident vascular cerebral. Unele tratamente sunt extrem de periculoase pentru sanatatea organismului uman. Iata ce au transmis medicii cu privire la medicamentele care conțin pseudoefedrina!