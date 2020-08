Biodiversitatea Terrei e cu adevarat impresionanta. Mii se specii noi sunt descoperite in fiecare an, unele dintre ele cu adevarat neobisnuite, ce atrag deopotriva atentia publicului si a expertilor. Iata 5 animale ce au reusit sa isi faca un renume datorita aspectului extrem de bizar: Cerbul motat Pe langa motul negru din varful capului, cerbul Articolul Top 5 animale extrem de bizare de care nu ai mai auzit pana acum. Ce le face atat de deosebite apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .