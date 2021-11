Top 300 superbogați din Elveția. Averile lor au explodat în 2021, în plină criză Covid Criza Corona nu i-a afectat pe marii bogatași ai planetei, ci dimpotriva, bursele le-au adus o creștere record a averilor. Publicația Handelszeitung.ch a publicat, vineri, date și cifre referitoare la Top 300 din Elveția. Niciodata de la introducerea, în 1989, a clasamentului facut de Bilanz, averile superbogaților nu au crescut ca în 2021. E vorba în total de 821,8 miliarde franci elvețieni și de o creștere fața de 2020, cu 115 miliarde de franci.

Aceasta înseamna ca activele totale au atins un nou record. Fiecare dintre cei mai bogați 300 deține, în medie, 2,739

Sursa articol: hotnews.ro

