Top 20 orase ale lumii unde angajatii au salarii de peste 2.500 dolari pe luna

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Prognoza a publicat „Proiectia principalilor indicatori economico-sociali in profil teritorial pana in 2021”. Potrivit acesteia, angajatii din Bucuresti si din judetele Cluj, Timis si Ilfov vor fi, in acest an, cel mai bine platiti din punct de vedere al castigului salarial…

- Sute de angajați ai unei fabrici din Timișoara care produce echipamente de telecomunicații, unul dintre marii producatori mondiali de antene, au ieșit sa-și ceara drepturile in strada. Oamenii se plang ca nu sunt respectați de șefi și ca au salarii foarte mici. Peste 500 de oameni au ieșit, joi dimineața,…

- Banca Mondiala si statul roman au agreeat de principiu termenii contractuali de asistenta in proiectul autostrazii Ploiesti-Brasov, documentele urmand sa fie supuse aprobarii intr-o reuniune a board-ului Bancii Mondiale. Documentul are drept obiectiv “demonstrarea unui nivel imbunatatit al capacitatii…

- PIB-ul statului american California a avansat cu 127 miliarde de dolari in 2016 si 2017, trecand de 2.700 miliarde de dolari, scrie CNBC. Intre timp, PIB-ul britanic s-a contractat usor in perioada respectiva, in parte din cauza fluctuatiilor cursului de schimb, scrie Mediafax.ro.

- Sindicatele si administratia Complexului Energetic Oltenia sunt foarte aproape de a bate palma in privinta noului Contract Colectiv de Munca. Doar cativa pasi mai sunt de urmat pana cand va fi semnata si transmisa catre Inspec...

- Grefierii de la Curtea de Apel Alba Iulia au declantat un protest spontan, marti, timp de 20 de minute, in fata instantei. Angajatii isntitutiei au iprotestat imbracati in robe, nemultumiti de salarii si de conditiile de munca.

- Arabia Saudita si Egipt au incheiat un acord pentru a crea un fond comun de zece miliarde de dolari, menit sa finanteze dezvoltarea unui mega-oras in sudul Egiptului, in peninsula Sinai. Deal-ul a fost anuntat duminica, dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele…

- Alba Iulia este singurul oras din Romania, si printre putinele din Europa, care apare pe lista celor peste 100 de orase care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile, conform unui studiu al Carbon Disclosure Project (CDP).