Top 10 filme Pixar pentru copii, adolescenți și oameni mari Top 10 filme Pixar Vrei sa vezi un film de animație bun? Celebru pentru filmele de animație de lung metraj, Pixar a reușit sa adune in fața aceluiași ecran copiii , adolescenții și adulții. 1. Inside Out (2015) Un film cu o multitudine de emoții, o adevarata terapie pentru preadolescenți și pentru parinți, Inside Out este regizat de Pete Docter, care a scris scenariul impreuna cu Meg LeFauve și Josh Cooley. Emoțiile prind chip și iau parte la acțiune: Joy (Amy Poehler), Sadness (Phyllis Smith) și Dezgust (Mindy Kaling), toate aceste petsonaje spun o poveste complexa despre durerile și emoțiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic Național al PNL l-a validat pe Alexandru Popa pentru a fi candidatul pentru Consiliul Județean Braila! Anunțul a fost facut chiar de candidatul liberal. Alexandru Popa, deputat și președinte PNL Braila, a anunțat ca partidul l-a validat pentru a fi candidatul liberal pentru Consiliul…

- Fostul antrenor al Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, a distribuit pe contul sau de X un mesaj al lui Ahmad Nassar, directorul executiv al Asociatiei Jucatorilor Profesionisti de Tenis (PTPA), cu care este de acord in ceea ce priveste cazul romancei.“Nedreptatea este incredibila.…

- Vaduva lui Aleksei Navalnii, care se afla la Conferinta de securitate de la Munchen in momentul in care a venit, vineri, vestea mortii in inchisoare a sotului ei, i-a facut duminica o declaratie de iubire post-mortem publicand pe retelele sociale o fotografie cu ei impreuna insotita de mesajul „Te iubesc”,…

- Scris și regizat de Christopher Nolan, Oppenheimer este un thriller epic, filmat cu camere IMAX®, care propulseaza publicul intr-un paradox impresionant, al enigmaticului savant care este nevoit sa riște distrugerea lumii, pentru a o salva.

- Sanatatea emoționala a femeilor este un problema destul de complexa care se contureaza și se redefinește in funcție de etapele vieții. Fiecare perioada, de la tumultuoasa adolescența, la provocarile maturitații și transformarile care au loc la perioada de 40 – 50 ani, pana la reflecțiile senioritații,…

- O situație neobișnuita a avut loc, in aceasta dimineața, la Liceul Pedagogic din municipiul Bacau. Mai mulți elevi care au intarziat la ore au ramas pe langa poarta unitații de invațamant, pentru ca direcțiune a decis sa nu-i mai primeasca. Prefectul județului, Lucian Bogdanel, considera decizia conducerii…

- "Asteroid City", cel mai recent film al lui Wes Anderson, in care joaca Jason Schwartzman ("The French Dispatch", "The Grand Budapest Hotel"), Scarlett Johansson ("Black Widow", "Jojo Rabbit") si Tom Hanks ("Elvis", "News of the World"), va fi disponibil pentru vizionare in exclusivitate pe SkyShowtime…

- Andreea și Cabral Ibacka formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Se iubesc de 15 ani și au impreuna doi copii. De-alungul timpului, cei doi au dat detalii interesante despre relația lor și nu au ezitat sa vorbeasca atat de momentele placute cat și despre cele neplacute.Recent, Cabral…