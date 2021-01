Top 10 cele mai frumoase locuri din Spania. Unde să mergem după ce trece pandemia Va prezentam 10 cele mai frumoase locuri din Spania, in accepțiunea celor de la Global Grasshoper, una dintre platformele de blogging pentru turism cele mai apreciate la nivel mondial. Odata ce pandemia va trece vom dori cu toții sa calatorim, poate mai mult decat inainte. Faptul ca nu am putut sa parasim țara atat de mult timp ne face sa ne gandim tot mai mult la vacanțe și, odata cu inceperea vaccinarii, incepem sa cautam destinațiile in care vom merge imediat ce se vor ridica restriciile de calatorie . Cu clima sa insorita și mii de ani de istorie și cultura plina de culoare, Spania este o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Formatia FC Barcelona a învins, sâmbata, în deplasare, cu scorul de 4-0, echipa Granada, într-un meci din etapa a XVIII-a a campionatului Spaniei, informeaza News.ro.Au marcat Griezmann ’12, ’63 si Messi ’35, ’42.În minutul 78, de la…

- Formatia FC Barcelona a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 4-0, echipa Granada, intr-un meci din etapa a XVIII-a a campionatului Spaniei. Au marcat Griezmann ’12, ’63 si Messi ’35, ’42. In minutul 78, de la Granada a fost eliminat Vallejo. Citește și: Vaccinul Moderna va ajunge…

- Formatia FC Barcelona a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Valencia, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Spaniei, anunța news.ro. Pentru catalani au marcat Messi ‘45+4 si Araujo ’52. Valencia a inscris prin Diakhaby ’29 si Gomez ’69. Firea iese la atac…

- Formatia Real Madrid a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Sevilla, intr-un meci din etapa a XII-a a campionatului Spaniei, relateaza News.ro. Unicul gol al partidei a fost inscris de Bono, de la FC Sevilla, in minutul 55, in propria poarta. Tot sambata, Levante…

- Formatia Atletico Madrid a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Valencia, intr-un meci din etapa a XI-a a campionatului Spaniei. Golul a fost marcat de Toni Lato de la gazde, in minutul 79, in propria poarta, potrivit news.ro. Citește și: E oficial! Președintele…

- Viitorul selectionerului Joachim Loew la carma reprezentativei Germaniei va fi luat in discutie la o sedinta a Federatiei Germane de Fotbal care va avea loc pe 4 decembrie, dupa recentul esec in fata Spaniei (0-6), in Liga Natiunilor, a conformat, luni, DFB, citata de DPA. Directorul federatiei, fostul…

- Mijlocasul uruguayan al echipei Real Madrid, Federico Valverde, va fi indisponibil cel putin o luna, dupa ce s-a accidentat la meciul cu Valencia, scor 1-4, din campionatul Spaniei.Valverde a suferit o accidentare la piciorul drept. Citește și: Romania a intrat in mini-LOCKDOWN, la miezul…

- Atacantul echipei FC Barcelona, Ansu Fati (18 ani) a suferit o fractura la meniscul stâng, a anuntat clubul catalan într-un comunicat.Perioada sa de indisponibilitate nu a fost precizata, potrivit News.ro."Testele realizate au aratat ca jucatorul a suferit o ruptura de menisc…