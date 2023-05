Stiri pe aceeasi tema

- Un cantec lansat vineri, in care un program de inteligența artificiala (AI) a imitat vocile cantareților Drake și The Weeknd, a fost retras de pe aplicațiile de streaming dupa ce casa de producție care reprezinta ambii artiști a acuzat incalcari ale drepturilor de autor, scrie BBC.

- florianrus promite sa va fure o lacrima și un zambet in același timp cu noul sau videoclip. Piesa ,,Pana atunci” vorbește despre calatoria din punctul A, cel al suferinței, in punctul B, la momentul in care ,,vei dansa pe piesa care te-a facut sa plangi”. Videoclipul piesei il regasește pe Florian calatorind…

- LIA și Moonsound lanseaza remixul piesei Prima Dragoste, un beat contemporan pe acordurile unei piese nostalgice, inspirata de sound-ul anilor 80. Piesa originala este un mix intre balada și cantec motivațional, avand versuri care pun accent pe nerabdarea de a trece peste durerea și reminiscențele primei…

- Dupa lansarea piesei All Falls Down, Andrew Rayel, DJ-ul și producatorul originar din Republica Moldova, revine cu videoclipul piesei. O atmosfera de vara, care te va duce cu gandul la mare și relaxare, completeaza perfect vibe-ul piesei. Fiind o colaborare cu Florentin și Kyle Anson, All Falls Down…

- Nicki Minaj a revenit cu un single-freestyle – “Red Ruby Da Sleeze”. Artista a avut un an incredibil, care a inclus si un nou record pe care l-a doborat, devenind rapperita cu cea mai lunga perioada de timp in topul Billboard Hot 100 si a depasit-o pe Missy Elliott. Timp de aproximativ trei minute și…

- Dupa ce a fost lansata in vara lui 2022, piesa Over You are acum un nou twist. Cunoscutul artist de muzica dance-electronica Sharam Jey impreuna cu CELESTAL și Moss Kena lanseaza opt noi variante ale piesei. O legenda a muzicii house și tehno, DJ și producator, Sharam Jey este cunoscut pentru pachetele…

- Festivalul SAGA se intoarce vara aceasta la Romaero. Organizatorii au inceput deja sa anunte numele artistilor internationali care vor urca pe scena. Printre acestia sunt Wiz Khalifa, Lil Nas X, Skrillex si Alan Walker. Biletele au fost deja puse in vanzare, si pot fi gasite pe site-ul festivalului.…

- The Urs lanseaza videoclipul oficial al piesei „Apa”, in colaborare cu Shift, fapt care marcheaza și inceputul colaborarii artistului cu label-ul ATOM. „Apa” este o piesa pop de dragoste, o declarație emoționanta de la el pentru ea, care provoaca trairi intense pentru oricine o asculta. Piesa a fost…