Stiri pe aceeasi tema

- Pistruiatul a fost un serial romanesc foarte popular din anul 1973. Actorul din rolul principal nu a reusit o cariera in film dupa ce a atins varsta majoratului, iar acum este sofer la Ministerul Educatiei. Serialul povesteste aventurile fictionale ale baiatului pistruiat Mihai Plesa, pe masura ce acesta…

- In 1995 trenurile Intercity (IC) romanești erau rapide și moderne, dar au tot decazut pana la dispariția lor in 2014. Din decembrie vor reveni, dar se intorc pe o rețea unde viteza medie este 45 km/h și unde drumul București - Timișoara dureaza cu 3 ore mai mult decat acum 27 de ani. Mai jos puteți…

- Federația Romana de Fotbal a organizat, la Giurgiu, cel de-al doilea turneu de fotbal din cadrul proiectului european Football Integrating Refugees and Asylum Seekers 2021-2024, dupa cel care a avut loc la București, in luna iunie. La competiție, au participat patru echipe: trei formate din solicitanți…

- Actorul Doru Ana a murit in noaptea de luni spre marti, la varsta de 68 de ani. "Drum lin in lumina, Doru Ana (28 februarie 1954 - 11 octombrie 2022)", se arata pe pagina de Facebook a Casei de Productie a TVR. "Cat de trist! Stiam cat de bolnav a fost! Si totusi fostul meu coleg de an, prin disparitia…

- Norvegianul Casper Ruud, locul 2 ATP, s-a calificat, joi, pentru al doilea an consecutiv la Turneul Campionilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Romanii se gandesc cu ingrijorare la iarna ce va urma și la facturile pe care le vor plati pentru incalzire pe masura ce Europa incearca sa se delimiteze tot mai mult de gazul rusesc, insa situația ar putea sa nu fie așa neagra cum este conturata.In jur de 1,1 milioane de apartamente din Romania…

- Noul restuarant de tip fast-food a lui Dorian Popa se pare ca este de un real succes. Romanii au creat coada in fața sharomeriei din București, dupa ce vloggerul ofera sharoma gratis, pentru a doua oara in aceasta saptamana. Produsul ”vedeta” din restaurant este sharoma Hatz, care se pare ca este pe…

- Marian Olteanu, in varsta de 30 de ani, joaca in serialul „Clanul”, difuzat din aceasta seara la Pro TV. Actorul a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre rolul sau și despre momentele delicate prin care a trecut in cariera lui de actor.Actorul a studiat la Universitatea Nationala de Arta Teatrala…