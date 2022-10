Stiri pe aceeasi tema

- Stadion: Ilie Oana (Ploiești) A marcat: Esteban Orzoco (min. 87) Chindia: Cabuz – Capusa, Celea (Boldor ’46), Orzoco, Dumitrascu (Chamed ’60)- Vorobjovas (Ndom ’86), Akhmanov (Cooper ’71)- Negut, Popadiuc, Serban (A. Ionita ’59) – D. Popa. Antrenor: Anton Petrea. CS Mioveni: I. Popescu – Oancea (Cosereanu…

- Chindia Targoviște va susține duminica dupa-amiaza un nou meci in campionat. De la ora 14.00, pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, dambovițenii vor infrunta pe CS Mioveni, codașa Superligii, in etapa cu numarul 14 a campionatului. In disputa cu vecina din clasament, roș-albaștrii țintesc toate punctele…

- Toni Petrea (47 de ani) a fost desemnat antrenorul etapei a 12-a din Liga 1, dupa ce Chindia Targoviște, ultima clasata, a produs surpriza și a invins-o pe revelația Rapid, scor 2-1. Este prima victorie a Chindiei in acest sezon al Ligii 1 și al doilea succes la rand pentru […] Articolul TONI PETREA,…

- Stadion: Ilie Oana (Ploiești) Au marcat: D. Popa (min. 13), Neguț (min.58) – Sefer (min. 59) CHINDIA: Cabuz – Capusa, Boldor, Boldor, Dumitrascu (Fernandez 46) – Akhmatov, Vorobjovas (C. Dinu 46) – A. Serban, Popadiuc (Passaglia 84), Negut (Chamed 90) – D. Popa (Grubac 78). ANTRENOR: Toni Petrea RAPID:…

- Toni Petrea (47 de ani) a debutat pe banca celor de la Chindia Targoviște cu o victorie in play-off-ul Cupei Romaniei, 2-1 impotriva lui CSA Steaua. Toni Petrea a acceptat sa antreneze din nou in Liga 1, dupa cele doua mandate avute la FCSB. Debutul la Chindia a fost cum […] Articolul TONI PETREA, BUCUROS…

- Jumatate din meciurile din Play-off-ul Cupei Romaniei, adica opt din cele 16, vor fi televizate de deținatorii de drepturi TV ai acestei competiții, altele trei urmand a fi transmise in direct exclusiv pe FRF.tv, informeaza Federația Romana de Fotbal. Partidele din aceasta faza a Cupei Romaniei sunt…

- Toni Petrea (47 de ani), fost antrenor in doua randuri la FCSB, a semnat cu Chindia Targoviște! Toni Petrea, „secund” al lui Laurențiu Reghecampf din 2011 pana in 2020, și-a inceput cariera de antrenor principal in vara lui 2020, cand a fost angajat la FCSB. A incheiat primul mandat dupa […] Articolul…

- LPF și deținatorii de drepturi TV au acceptat solicitarea facuta de cele trei cluburi participante in play-off-ul pentru grupele Conference League. Reprogramarea partidelor din cadrul etapei cu numarul șase din Liga 1 va fi facuta in funcție de rezultatele inregistrate in Conference League. FCSB, CFR…