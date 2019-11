PSD joaca toate carțile pe care le are pentru a obține un scor cat mai mare in cursa din turul II al alegerilor prezidențiale. Fostul secretar al Guvernului, Toni Grebla, are, la aceasta ora, o ședința cu liderii Partidei Romilor din toata Oltenia. Reuniunea are loc la Restaurantul Casa din Padure Runcu, din Gorj.

Nu mai puțin de 75 de lideri ai romilor sunt prezenți la discuția cu Grebla, in urma careia PSD spera sa aiba parte de voturile comunitații țiganești…