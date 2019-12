Stiri pe aceeasi tema

- Artistul timișorean Newgotti a lansat noul E.P. numit Northern Light, la casa de discuri 48h Records. Lansarea acestui material discografic include cateva apariții in Transilvania, Newgotti urmand sa fie prezent vineri 6 decembrie in Cluj (Colectiva Gazette), vineri 20 decembrie in Oradea (Moskva) și…

- Joi, 19 decembrie, de la ora 21.30, pe scena The 80’s Pub va urca unul dintre cei mai indragiți artiști folk, liderului trupei Pragu’ de Sus, Calin Barcean! Publicul este invitat sa pașeasca in atmosfera Sarbatorilor de iarna cu un concert de poveste, Christmas Live Session. „Nu…

- In acest an, Targul de Craciun din Timisoara cuprinde un amplu program artistic, care se va desfasura pe durata a 22 de zile de concerte, dar si... The post La Targul de Craciun din Timisoara vor fi 22 de zile cu recitaluri artistice. Afla programul complet al manifestarilor appeared first on Renasterea…

- Rusia a lansat producția sistemelor antiaeriene S-400 pentru India, care urmeaza sa fie livrate pana in 2025, a informat luni directorul general al companiei Rostec, Serghei Chemezov, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluire șocanta in cazul celor doi copii…

- De 5 ori campioana a Romaniei, de doua ori argint, campioana a Franței in 2017, locul 1 turneul de Craciun 2018 al inusulelor Oceanului Indian! Și multe alte medali internaționale, Olanda,Germania. Anul trecut sportiv a fost un an greu cu multe accidentari, dar anul acesta incepe cu o medalie de aur…

- Au fost alocați bani, printre altele, și pentru „Colindul Pițarailor – obiceiuri și datini de Craciun” – 5.000 lei, pentru „Revista elevilor din euroregiunea DKMT” – 5.000 lei, pentru „Balul vienez de la Timișoara” – 45.000 lei, dar și pentru conferința internaționala „Dupa 30 de…

- MHP Consulting Romania a venit pentru prima data in țara, in 2014, in Cluj. Compania, specializata in consultanța și producție de software pentru industria de automotive iși propune ca, pana in 2020, sa puna la punct o echipa de aproximativ 500 de angajați in Timișoara și Cluj. “Noul birou…

- „Far Away Places" a fost mai intai inclusa pe coloana sonora a unui scurtmetraj cu acelasi titlu, regizat de Tatiana Shanks, in varsta de 17 ani, o prietena a familiei. Filmul, care a fost prezentat in mai multe festivaluri internationale in 2018, are in centru un baiat din Los Angeles care calatoreste…