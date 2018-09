Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, afirma, sambata, ca romanii din diaspora ar trebui sa dea in judecata Ministerul de Interne ''pentru manipularea si minciuna duse la paroxism''. "A sustine ca, pe 10 august, romanii care au venit in tara pentru a-si exprima nemultumirea fata de Guvernul…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, i-a indemnat pe romanii din diaspora sa dea in judecata Ministerul de Interne pentru ”manipularea si minciuna duse la paroxism” in privinta acuzatiilor de tentativa de lovitura de stat la protestul din 10 august.

- Primarul Gabriela Firea spune ca a cerut demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne, dupa semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul european Corina Crețu."Trebuie sa va explic contextul (cererii de demisie a lui Carmen Dan - n.r.). Eu am luat cuvantul si le-am transmis colegilor,…

- Președintele partidului Pro Romania, Victor Ponta, susține ca violențele din 10 august, de la mitingul Diasporei, au fost provocate cu buna știința de Liviu Dragnea prin intermediul ministrului de Interne, Carmen Dan. Iar Jandarmeria ar fi acționat la ordinele ministrului Cramen Dan care, mai devreme…

- “Am avut manipulari care sa deturneze atentia de la adevaratele intebari la care romanii asteapta raspunsuri. Nu s-a vorbit in Guvern si in PSD despre cele peste 500 de victime ale reprimarilor violente de la protest. In schimb, se vorbeste despre victimizarea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, care…

- Eugen Tomac, presedintele PMP, ii cere ministrului de Interne sa plece de indata din functia de membru al Guvernului, motivand ca a mintit cand a spus ca pe 10 august celula de comanda a Jandarmeriei a fost coordonata de catre un procuror militar, scrie Agerpres. "Am asistat in urma cu putine…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca premierul Viorica Dancila, ar trebui sa o demita pe ministrul de Interne, Carmen Dan, dar si pe prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, pentru ca altfel „inseamna ca este complice la tot ceea ce s-a intamplat”.

- Corneliu Daniel Dan, sotul ministrului de Interne, Carmen Dan, a decedat marti, 3 iulie, potrivit unor surse din Ministerul de Interne, conform adevarul.ro . Cauzele mortii raman inca necunoscute. Potrivit ultimei declaratii de avere a ministrului, Corneliu Dan a lucrat pentru OMV Petrom SA Teleorman…