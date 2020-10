Partidul Miscarea Populara va merge singur in alegerile parlamentare, a declarat, duminica, liderul formatiunii, Eugen Tomac, care a sustinut ca alegerile vor fi organizate in acest an, cu toata criza de sanatate publica, deoarece "democratia nu poate fi pusa intre paranteze". "Vom pregati partidul in saptamanile viitoare pentru batalia din 6 decembrie. Convingerea noastra este ca vom avea alegeri in acest an, chiar daca traversam o perioada foarte grea, fiind in plina criza de sanatate publica, totusi democratia nu poate fi pusa intre paranteze si trebuie sa ne pregatim cu seriozitate, responsabilitate,…