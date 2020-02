Tomac: PMP ar putea cere referendum privind eliminarea pensiilor speciale

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Miscarea Populara (PMP) ia in calcul sa propuna un referendum pe tema desfiintarii pensiilor speciale, pentru a elimina "improvizatiile" legislative legate de aceasta tema, a declarat sambata presedintele formatiunii, Eugen Tomac. "PMP ia in calcul sa propuna un referendum pentru…

- Deputatul Ionuț Simionescu a susținut, sâmbata, pe Facebook, ca a depus la notar o declarație pe proprie raspundere prin care se obliga sa renunțe la pensia speciala. El mai susține ca vrea sa demonstreze astfel ca ”onestitatea” sa nu poate fi pusa la îndoiala. Un gest similar…

- Avocatul Poporului, Renate Weber a explicat vineri, la RFI, de ce a atacat la CCR legea privind eliminarea pensiilor speciale.Renate Weber a susținut ca a sesizat Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) in privința eliminarii pensiilor speciale pentru ca exista mai multe probleme de neconstituționalitate,…

- "Sunt doua motive mari pe care le-am invocat noi in aceasta exceptie de neconstitutionalitate - o data e faptul ca nu s-au respectat prevederile clare din Constitutie cu privire la componenta Parlamentului in momentul in care se modifica Statutul senatorilor si deputatilor. Constitutia e foarte clara.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, pe 18 martie, sesizarile Instantei supreme si Avocatului Poporului in legatura cu Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu, au precizat, joi oficiali ai CCR. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri,…

- Avocatul Poporului (AP) a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu exceptie de neconstitutionalitate cu privire la legea care elimina pensiile speciale adoptata de Camera Deputatilor, Renate Weber precizand ca sunt "motive multiple de neconstitutionalitate". "Sunt doua motive…

- Un vot covarșitor pentru eliminarea pensiilor speciale a fost dat marți in Camera Deputaților. Au fost 247 de voturi „pentru” și 21 de abțineri, pe proiectul de lege de eliminare a pensiilor speciale pentru mai multe categorii de bugetari. Legea mai trebuie promulgata de președintele Klaus Iohannis…

- Legea de eliminare a pensiilor speciale a fost adoptata marti, de Camera Deputatilor, cu 247 de voturi ”pentru”, 21 de abtineri, vizati fiind, printre altii, parlamentarii, judecatorii si procurorii, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor, politistii, functionarii…