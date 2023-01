Tom Hanks, 3 nominalizări la Zmeura de Aur, pentru „cele mai proaste roluri” din 2022 Tom Hanks este de trei ori candidat la Zmeura de Aur 2022. Filmul „Elvis” in care Tom Hanks joaca se afla intre favorite la premiile Oscar, dar asta nu l-a impiedicat pe actor sa obtina trei nominalizari la Zmeura de Aur 2022 (Razzies Awards), premiile care recompenseaza cele mai slabe filme ale anului. Tom Hanks a fost la Zmeura de Aur pentru rolurile Colonelul Tom Parker, impresarul lui Elvis Presley in filmul biografic dedicat regelui rock and roll-ului, si Gepetto, in remake-ul „Pinnocchio” de la Disney, dar si pentru „cel mai prost cuplu pe ecran”. Potrivit unei declaratii a organizatorilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "Elvis" in care Tom Hanks joaca se afla intre favorite la premiile Oscar, dar asta nu l-a impiedicat pe actor sa obtina trei nominalizari la Zmeura de Aur 2022 (Razzies Awards), premiile care recompenseaza cele mai slabe productii din industrie. Actorul a fost selectat de organizatorii acestor…

- Teambuilding scindeaza publicul: “Cel mai prost film ever” vs “Super film! Il recomand!” Comedia romaneasca TeamBuilding a intrat oficial in cinematografe pe data de 30 septembrie. Filmul a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc și a avut incasari de peste 4.5 milioane de euro, iar in prezent…

- Filmul de animatie „Puss in Boots: The Last Wish/ Motanul incaltat: Ultima dorinta", regizat de Joel Crawford si Januel Mercado, cu Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh, Olivia Colman care si-au imprumutat vocea personajelor, a debutat pe prima pozitie la box office-ul romanesc de weekend cu…

- In decembrie, Film Now știe cat de important e sa petrecem timpul alaturi de cei dragi și aduce in cinematograful de acasa producții de poveste, de care cinefilii sa se bucure in familie, cu prietenii și cei mai mari critici de film – ei inșiși. Filmul serii de 1 Decembrie il aduce in prim-plan pe […]…

- Machine Gun Kelly colaboreaza cu Naomi Wild pentru “Taurus”. Melodia va fi prezenta pe lungmetrajul Taurus de la RLJE Films, o unitate de afaceri a AMC Networks. Filmul il prezinta pe Machine Gun Kelly intr-un rol principal care acționeaza sub numele sau adevarat, Colson Baker. El interpreteaza un muzician…

- Roxana Crudu a fost abandonata de parinții ei naturali intr-o gara, avea doar doi ani. A fost adoptata, dar a avut o viața grea, amestecata inclusiv cu consum de droguri. Asta pana cand a descoperit gastronomia și a luat-o pe alt drum. Oxi, așa cum este cunoscuta in emisiunea „Chefi la cuțite”, iși…