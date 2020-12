Unul dintre cele mai puternice cupluri de la Hollywood s-ar putea reuni. Doar pe platourile de filmare! Este vorba despre actorii Nicole Kidman și Tom Cruise, care au fost casatoriți intre 1990-2001. Cei doi ar putea lucra impreuna la un nou proiect, dezvaluie revista OK!, ediția americana. Potrivit unei surse... The post Tom Cruise și Nicole Kidman, din nou impreuna! appeared first on Tabu .