- Serena și Andrei Banuța au dat tonul verii, in 25 iunie 2021, cu piesa Mon Ami #RaTaTa, care a ajuns, in doar patru luni de la lansare, la o audiența impresionanta, de peste un milion de vizionari pe YouTube. In plus, hitul, prezent in playlist-urile celor mai populare radiouri din Romania, a devenit…

- Andreea Ignat lanseaza astazi, 21 octombrie 2021, piesa dance „Iubirea ta cruda”, care transmite acel vibe nostalgic al anilor 2000. Piesa ideala pentru sezonul actual, care cu siguranța va starni emoții puternice pentru ca multe persoane se regasesc in versurile acesteia, vine la pachet cu un videoclip…

- Pentru al doilea an consecutiv, David Guetta este pe primul loc in DJ Mag Top 100, la 10 ani dupa prima oprire in fruntea clasamentului. DJ-ul francez intra acum in elita dj-ilor, alaturi de Martin Garrix, Tiesto și Armin van Buuren, care au caștigat primul loc in top de 3 ori sau mai mult. „E... View…

- "Vrem ca modelul grec sa fie aplicat si in alte tari mediteraneene, precum Italia, Spania sau Malta", porti de intrare pentru migranti si refugiati in Europa, a declarat Gerald Darmanin intr-un interviu pentru AFP. Duminica, ministrul de interne s-a dus pe insula greaca Samos din Marea Egee,…

- Politistii au descoperit un nou tip de inselaciune, careia ii cad victime persoanele dornice de a obtine certificate verzi de vaccinare anti COVID-19 false, fara a efectua vaccinul. “Din cercetari a reiesit ca persoane necunoscute creeaza pe aplicatiile de comunicare grupuri cu denumiri sugestive, ce…

- Autoritatile din Havana au anuntat miercuri redeschiderea plajelor si a piscinelor, precum si a celebrului bulevard din capitala Cubei, Malecon, dupa noua luni de inchidere din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza AFP, potrivit Agerpres "De astazi, este autorizat accesul pe Malecon, cu respectarea…

- Dupa ce a bubuit in toate topurile cu piesa „Cold Heart” alaturi de Dua Lipa, Elton John lanseaza o colecție de 16 piese, fiecare dintre ele fiind o colaborare neașteptata. Adica sa fim sinceri, nu ne-am fi imaginat niciodata ca vom auzi piese de la Elton John cu Brandi Carlile, Charlie Puth, Dua Lipa,…

- Toți decidenții statului ar trebui sa se cutremure precum o unda de șoc pentru faptul ca 63% dintre romani considera, potrivit unui sondaj, ca in comunism era mai bine decat astazi, afirma europarlamentarul Eugen Tomac intr-o postare cu titlul „Democrația in pericol” „Democrația in pericol. Faptul ca…