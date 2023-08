Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Chiriches s-a declarat „cucerit” de fanii FCSB-ului, dupa revenirea in Ghencea. Fundasul in varsta de 33 de ani a fost integralist in derby-ul cu CFR Cluj, din etapa a 4-a a Ligii 1. FCSB a revenit dupa opt ani in Ghencea si a fost incurajata de peste 28.000 de fani. S-a stabilit un nou […] The…

- Mihai Stoica a tras un semnal de alarma pentru ultrasii lui CSA Steaua, inainte de derby-ul FCSB – CFR Cluj, din Ghencea. Duelul din etapa a 4-a a Ligii 1 va fi in aceasta seara, de la ora 21:30, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Oficialul vicecampioanei Romaniei se teme ca ar putea avea loc […] The post…

- Ultrașii CSA Steaua, revolta in Ghencea! Comunicat devastator dupa ce FCSB a primit liber pe noul stadionFCSB se intoarce in Ghencea dupa opt ani si va disputa meciul cu CFR Cluj din etapa a 3-a a Ligii 1 pe noul Stadion Steaua. Fanii "militarilor" nu sunt de acord cu acest lucru și dau vina pe Ștefan…

- FCSB a anunțat, prin vocea lui Mihai Stoica, faptul ca a facut deja o solicitare oficiala de a inchiria arena din Ghencea pentru a disputa acolo derby-ul cu CFR Cluj, din etapa a 4-a a Ligii 1, meci care va avea loc duminica, 6 august, de la 21:30. "Nu vad, de data aceasta, ce ne-ar mai putea impiedica",…

- CFR Cluj debutat cu dreptul in noul sezon al Ligii 1, dupa ce a invins-o, cu scorul de 2-0, pe Politehnica Iași, intr-un meci disputat pe Stadionul „Dr. Constantin Radulescu”. Gazdele au deschis scorul in minutul 12, prin Daniel Birligea, care a reluat in plasa mingea respinsa de portarul Risto Jankov,…

- Elisabeta Lipa, noul președinte cu rang de secretar in stat al noii Agenții Naționale pentru Sport, a discutat despre subiectul legat de posibilitatea ca FCSB sa mearga in Ghencea la meciul cu Dinamo din etapa a 2-a a Ligii 1. Aceasta crede ca MApN ar trebui sa deschida stadionul pentru vicecampioana…

- Daniel Oprita a facut un anunt categoric despre situatia celor de la CSA Steaua. Antrenorul „militarilor” a dezvaluit ca doar patru jucatori mai au contract valabile si pentru sezonul viitor, la gruparea din Ghencea. Tehnicianul a marturisit ca atacantul bulgar Chunchukov asteapta oferte din Liga 1.…

- Neluțu Varga inca mai spera la titlu! Deși șansele CFR-ului, la titlul de campioana, mai sunt pur matematice, in actualul sezon, finanțatorul din Gruia spune ca echipa sa ar putea produce o minune. In acest moment, CFR Cluj se afla pe locul 3 din play-off-ul Ligii 1, cu 39 de puncte obținute, la șapte…