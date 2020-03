Toate persoanele care vin din strainatate vor trebui sa se plaseze in autoizolare timp de 14 zile, informaeza AFP.Aceasta masura a fost anunțata, duminica, de catre prim-ministrul australian, Scott Morrison și are menirea de a incerca sa stopeze propagarea pandemiei de coronavirus in Australia. "Va trebui sa ne obisnuim cu anumite schimbari in modul nostru de a trai", a declarat Morrison, precizand ca aceasta masura va intra in vigoare incepand de la ora locala 00.00 (13.00 GMT duminica).”Navele de croaziera nu vor mai fi autorizate sa faca escala in Australia”, a mai precizat el. Prin aceste…