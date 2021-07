Toate persoanele care intră în România trebuie să completeze acest formular, indiferent de țara din care vin La intrarea in Romania, toate persoanele, indiferent de naționalitate, trebuie sa completeze un formular DSP de triaj care va fi predat ulterior unui reprezentant DSP. Modelul de formular poate fi descarcat, printat și completat, dar poate fi completat online si AICI. Platforma web chestionar.stsisp.ro este operata de Ministerul Sanatații, prin DSP-uri, și a fost dezvoltata […] The post Toate persoanele care intra in Romania trebuie sa completeze acest formular, indiferent de țara din care vin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

